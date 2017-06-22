تعرف على كيفية تعطيل الصوت التلقائي المزعج في فيديوهات فيس بوك؟2017-06-22 16:40:09
يصر موقع فيس بوك على تشغيل الصوت بشكل تلقائي في الفيديوهات على صفحة المستخدم، وهو تحديث أزعج نسبة كبيرة من مستخدمي التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي. فكيف يمكن تعطيل هذا الخيار في أجهزة iOS وأندرويد؟
ويتيح موقع فيس بوك إمكانية النقر على زر الكتم Mute في الفيديو لإخفاء الصوت، لكن هناك طريقة لمنع الصوت من العمل بشكل تلقائي على كل الفيديوهات في صفحة المشترك.
آي فون
في تطبيق فيس بوك على آي فون، يوجد مكانان لتعطيل خيار الصوت التلقائي للفيديوهات. توجه إلى قائمة الإعدادات Settings في تطبيق فيسبوك ثم إعدادات الحساب Account Settings ثم اختر Video and Photos ثم عطل خيار Videos in News Feed start with sound.
أما المكان الثاني هو بالتوجه إلى إلى Settings ثم Account Settings ثم Sounds وبعد ذلك تعطيل نفس الخيار السابق Videos in News Feed start with sound.
ويمكن للمستخدم أيضا تعطيل تشغيل الصوت بشكل تلقائي في تطبيقات فيسبوك عبر تعطيل الخيار Sound in the app الظاهر في نفس الصورة. من خلال تعطيل الخيار In-app Sound كما هو واضح في الصورة.
اندرويد
أما في أجهزة أندرويد، اضغط على رمز الإعدادات في تطبيق فيس بوك، وهو على شكل 3 خطوط متوازية في أعلى يمين التطبيق، ثم اضغط على إعدادات التطبيق App Settings ثم قم بتعطيل الخيار Videos in News Feed start with sound كما هو واضح في الصورة.
ويمكن للمستخدم أيضا تعطيل تشغيل الصوت بشكل تلقائي في التطبيقات عبر تعطيل الخيار Sound in the app الظاهر في نفس الصورة.
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