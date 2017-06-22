الكشف عن مشروع جديد لبناء مدينة على المريخ2017-06-22 16:28:53
عرض رجل الأعمال إيلون موسك، المستثمر في مجال الفضاء، خطة طموحة لبناء مدينة على الكوكب الأحمر في غضون 50 عاما، يقطنها مليون نسمة، في محاولة لاستكشاف عوالم جديدة غير الأرض.
وقال موسك، الذي يملك شركة “سبيس إكس” لتسيير الرحلات للفضاء، إنه يمكن إنشاء مدينة على المريخ خلال هذا القرن، مضيفا أنها “لن تكون مجرد بؤرة استيطانية فقط، بل مجتمع كامل تتوفر فيه كافة الخدمات”.
ويخطط موسك بالفعل لتسيير أول رحلة مأهولة إلى المريخ في عام 2023، متمنيا “أن يموت على سطح الكوكب الأحمر”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “التلغراف” البريطانية، الخميس.
وتتضمن خطة الملياردير، موسك التي نشرت تفاصيلها مجلة “نيو سبيس”، بناء أسطول من ألف سفينة شحن للنقل الجماعي، إذ سيكون بمقدور السفينة الواحدة نقل 200 راكب دفعة واحدة.
وتشير الخطة إلى أن نقل الناس إلى الكوكب الأحمر لملء المدينة الموعودة سيستغرق ما بين 40 و100 سنة، سيتم خلالها أيضا إقامة منازل ومرافق ومنشآت صناعية هناك، يتم شحن موادها من الأرض.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تخطط لإنشاء مستعمرة على المريخ في عام 2030، في إطارها للسعي عن حياة جديدة في أماكن أخرى غير كوكب الأرض.
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