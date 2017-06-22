فوجئ مستخدمو “واتس اب” في الإمارات، صباح الخميس، بتفعيل خدمتي المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال التطبيق نفسه، قبل أن يصدر توضيح عن الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات بالدولة.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حسب ما نقلت خدمة “برق الإمارات”، إنه “لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول (VoIP)”.

وأضاف البيان أن الهيئة “تعيد التأكيد على أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة”.