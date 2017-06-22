كشف تقرير المخدرات العالمي عن تعاطي ربع مليار شخص في العالم المخدرات عام 2015 من بينهم 29.5 مليون شخص أي 0.6 في المائة من السكان البالغين في العالم انخرطوا في تعاطي المخدرات الإشكالي وعانوا من اضطرابات تعاطي المخدرات، بما في ذلك الارتهان بالمخدرات.

وأضاف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي صدر اليوم أن المواد الأفيونية كانت أكثر أنواع المخدرات ضررا، إذ يُعزى إليها 70 في المائة من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلي أن التهاب الكبدي سي يسبب أكبر ضرر في صفوف متعاطي المخدرات بالحقن في جميع أنحاء العالم والمقدر عددهم 12 مليون شخص.

كما أنه يفوق عدد الوفيات الذي يعذي إلي التهاب الكبدي سي (222 ألف شخص) بثلاث أضعاف الذي يعزي إلي فيروس نقص المناعة البشرية (60 ألف) بين متعاطي المخدرات.

وأفاد التقرير بأن التقديرات تشير إلي أن جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية في جميع أنحاء العالم تحصل ما بين خمس وثلث إيراداتها من بيع المخدرات وأن الاتصالات بالأجهزة المتنقلة تتيح فرصا جديدة للمتجِرين، في حين تتيح الشبكة الخفية مستخدميها شراء المخدرات بعملة مشفرة، مثل البت كوين، دون ذكر هوياتهم.

وأشار إلي أنه الإتجار بالمخدرات من خلال الشبكة الخفية ما يزال ضئيلا، إلا أن ثمة زيادة نسبتها 50 في المائة سنويا ما بين سبتمبر 2013 ويناير 2016 في معاملات المخدرات وفقا لدراسة واحدة ويتشكل المشترون النمطيون من المتعاطين الترويحيين للقنب و”الإكستاسي والكوكايين والمهلوسات والمؤثرات النفسانية الجديدة.

وأكد التقرير أن طائفة المواد المتاحة في سوق المخدِّرات شهدت اتساعاً كبيرا حيث أن سوق المواد الأفيونية على وجه الخصوص أصبحت أكثر تنوعاً، تضم مزيجاً من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية، مثل الهيروين، والأدوية المصروفة بوصفة طبية التي تكون إما مسربة من السوق القانونية أو منتجة كأدوية مزيفة.

كما استمرت المؤثرات النفسانية الجديدة في التطور والنمو بحيث تضاعف عدد المواد المبلغ عنها تقريبا بحلول عام 2015 ليصل إلى 483 مؤثرا مقارنة بـ260 من مؤثرا نفسانيا جديدا في عام 2012.

وأوضح أن إنتاج الأفيون يزداد وسوق الكوكايين يزدهر حيث زاد الإنتاج العالمي من الأفيون عام 2016 بمقدار الثلث مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع غلّة خشخاش الأفيون في أفغانستان فضلا عن التوسع في سوق الكوكايين، حيث زادت زراعة شجيرة الكوكا في الفترة 2013-2015 بنسبة 30 في المائة، وهو ما يعزى أساسا إلى زيادة المساحة المزروعة في كولومبيا.

وذكر التقرير أن بعض الجماعات الإرهابية، وليس كلها، تعتمد على أرباح المخدرات، فبدون العائدات المتأتية من إنتاج المخدرات والاتِّجار بها، والتي تشكل نحو نصف الدخل السنوي لحركة طالبان، ربما لم يكن نطاق الحركة وأثرها كما هما عليه اليوم، مشيرا إلي ما نسبته 85 في المائة من زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تقع في الإقليم الواقع ضمن نفوذ حركة طالبان.