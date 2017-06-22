قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا اليوم الخميس إن بلاده تعطي أهمية لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن بلاده تريد العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت قناة (جيو) عن زكريا قوله - في مؤتمر صحفي - إن باكستان لن تسمح باستخدام أرضها ضد دول أخرى، مشددا على أن العمليات الأمنية ضد الإرهابيين تهدف لخدمة المصلحة الوطنية للبلاد.

وحول العلاقات مع أفغانستان، أوضح أن بلاده ترحب بأي وفد أفغاني، قائلا:” الزيارات الثنائية ستسهم في تعزيز الراوط الأفغانية الباكستانية”.

وشدد على إسلام آباد وبكين تعملان من أجل استعادة السلام في كابول، ولفت إلى أن إدارة الحدود مع أفغانستان ستسهم في السيطرة على حركة الإرهابيين.