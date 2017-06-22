قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم إجراء تحقيق فوري مع المسؤلين عن تأخر القطار رقم 2001 والمتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك بسبب تأخر قيام القطار من محطة رمسيس لمدة 20 دقيقة .

جاء ذلك خلال جولة الوزير في محطة رمسيس عقب جولته في أول قطار إسباني يتم تطويره في ورش كوم أبو راضي.

وأكد وزير النقل أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في أداء عمله.