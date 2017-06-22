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تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني
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تسريب مواصفات هاتف "يوتافون-3" الروسي الصيني

2017-06-22 16:16:40

ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف “أي فون-3” الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين.

كما نشرت بوابة “Engadget” معلومات عن موعد إطلاق مبيعات هذا الهاتف الذكي من الجيل الثالث.

وحسب ما أوردته البوابة الإلكترونية فإن “يوتافون-3” سيحصل على شاشة AMOLED الرئيسية بمقياس 5.5 بوصة بدقة FullHD، فضلا عن شاشة HD الإضافية على غطائه الخلفي.

ولديه 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويزود بمعالج “Qualcomm Snapdragon 625”.

يذكر أن المعالج نفسه يتوفر في هاتفي “ASUS ZenFone 3” و“Moto Z Play”.

وتبلغ سعة بطارية “يوتافون-3” 3200 ميلي أمبير. وقد زود الهاتف بمأخذ USB Type-C لشحن البطارية، وفتحة لبطاقتي “سيم”.

جدير بالذكر أن الكشف عن هاتف “يوتافون-3” تم، يوم الجمعة 16 يونيو، على هامش معرض “إكسبو” الصيني الروسي الرابع في هاربين الصينية.

هذا وسيطلق الهاتف بإصدارين، أحدهما بذاكرة 64 جيجابايت، والآخر بذاكرة 128 جيجابايت، وذلك بسعر 350 دولارا و450 دولارا. وستنطلق مبيعاته في أكتوبر- نوفمبر القادمين.

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