كشف استطلاع للرأي نشرته لجنة استشارية رئاسية في العاصمة سول، اليوم الخميس، أن نحو 80% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون استئناف الحوار المتوقف لفترة طويلة بين الكوريتين، مشيرا إلى التأييد القوي للخط السياسي للرئيس الجديد مون جيه-إن.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الاستطلاع أظهر أن 76.9% من المشاركين فى الاستطلاع الذى أجراه المجلس الاستشارى الوطني للتوحيد، يؤكدون أن كوريا الجنوبية عليها استعادة قنوات الحوار مع كوريا الشمالية في إطار الجهود الرامية إلى القيام بدور رائد في حل المشكلة النووية لكوريا الشمالية. فيما قال 22 % منهم إنهم يرفضون إجراء الحوار.

وقد أجري الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 11 يونيو، بعد شهر تقريبا من تولي إدارة مون جيه-إن الليبرالية مهامها في 10 مايو الماضي ووعدها بالسعي لتحقيق المصالحة بين الكوريتين في ظل الظروف الملائمة.

وفي نفس الاستطلاع ، قال 74.4% إنهم يتفقون مع مبدأ الحكومة للسماح بتبادلات القطاع الخاص داخل حدود نظام العقوبات الدولية ضد بيونج يان. فيما قال 23% إنهم يختلفون معهم.

وفي ظل الإدارة الجديدة، توقع 48.1% من الذين أجري عليهم الاستطلاع أن تتحسن العلاقات بين الكوريتين بزيادة 13.9% عن الاستطلاع السابق.

كما وصف 39.8% كوريا الشمالية بأنها دولة تحتاج للتعاون أو المساعدة بزيادة 5.1 نقطة عن المسح السابق، بينما اعتبر 44.3% إنها دولة معادية أو يمكن الحذر منها.

وفي مجال سياسة التوحيد وكوريا الشمالية، ذكر 59.6% أن على الحكومة أن تضع أولوية قصوى بشأن نزع الأسلحة النووية في الشمال وإقامة نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية، أي أكثر من ضعف الرقم البالغ 25.7% الذي يدعو لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقد أجري استطلاع الرأي على ألف شخص بهامش خطأ يبلغ 3.1% وعند مستوى ثقة يبلغ 95%.