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ميزة طال انتظارها في هاتف آي فون القادم
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ميزة طال انتظارها في هاتف آي فون القادم

2017-06-22 16:12:34

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التكنولوجيا صورا تكشف عن بعض المواصفات الخارجية لهاتف “آي فون-8” المنتظر طرحه الخريف القادم.

ووفقا للمواقع “نشرت شركة Olixar الشهيرة بتصنيع أكسيسوارات الهواتف صورا قالت إنها لأغطية خارجية وشاشات واقية أمامية مخصصة لهاتف آي فون-8، حيث من المفترض أن تتراوح أسعار تلك القطع بين 12 و30 دولارا تقريبا”.

وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة يمكن التوقع أن الهاتف سيخضع لتغييرات ملحوظة في الشاشة، التي ستأتي دون حواف تقريبا وبحجم 5.8 بوصة.

وأهم التغيرات الملحوظة التي ستطرأ عليها هي أن ماسح بصمات الأصابع وزر Home سيكونان مدمجين بالشاشة نفسها وليسا ظاهرين،وهي الميزة التي انتظرها عشاق آبل منذ سنوات.

وتأتي تلك التسريبات حول الهاتف الجديد في الوقت الذي يتوقع فيه عشاق آبل أن تطرحه خريف العام الجاري خلال عرضها السنوي المعتاد الذي تعرض فيها أحدث هواتفها كل عام.

ويذكر أن بعض المواقع كانت قد سرّبت في وقت سابق صورا قالت إنها لقوالب “آيفون-8” الخارجية، يظهر فيها الهاتف مزودا بكاميرا مزدوجة أفقية.

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