يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة الجزائري في أعمال المرحلة الثالثة للدورة العادية 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وذلك خلال الفترة ما بين 26 و30 من شهر يونيو الجاري بستراسبورج الفرنسية .

وذكر مجلس الأمة الجزائري- في بيان له اليوم الخميس- أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات منها “الرقابة البرلمانية والفساد : تعاون البرلمانات” و “رد الفعل الأوروبي حول هجرة العبور عبر المتوسط و إنعكاسه على حقوق الانسان وكذلك إدماج اللاجئين ” .

وأوضح البيان أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا و ذلك “بصفة مدعو” ، مشيرا إلى النائبين رشيد بوغربال و يوسف بوتخيل يمثلان مجلس الأمة في هذا الاجتماع.