باكستان تهدد من عواقب أي هجمات تشنها طائرات بدون طيار على أراضيها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نفيس زكريا اليوم الخميس إن بلاده لن تتسامح مع أي هجمات تشنها طائرات بدون طيار داخل الأراضي الباكستانية.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن ذلك يأتي في إشارة إلى إسقاط الجيش الباكستاني - أمس - طائرة إيرانية بدون طيار في المجال الجوي الباكستاني بولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد، مشيرا إلى هذه الهجمات تتعارض وسلامة باكستان.

وتتهم إيران حكومة باكستان بعدم مكافحة الجماعات المسلحة المعادية لطهران التي تنشط في الأراضي الباكستانية بشكل كاف.