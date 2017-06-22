 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 05:21 مساءً
روابط سريعة
أفغانستان: إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 يوليو 2018
الانتخابات في كولومبيا

أفغانستان: إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 يوليو 2018

2017-06-22 16:04:30
أ ش أ

أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية اليوم الخميس أن الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها ستعقد في 7 يوليو 2018.

وحث رئيس اللجنة نجيب الله أحمدي - خلال مؤتمر صحفي، نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية مقتطفات منه - الحكومة على المساعدة في تدبير تمويل هذه الانتخابات.
وقالت الوكالة الأفغانية إن ذلك يأتي بعد تعزيز الحكومة جهودها لتنظيم انتخابات البرلمان والمجالس المحلية التي طال انتظارها.

وأضافت أن الحكومة اتخذت خطوة كبيرة مؤخرا بالمساعدة في توزيع بطاقات التعريف الإلكترونية على الشعب لضمان انتخابات شفافة وعادلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة عينت في مارس الماضي أمينا عاما للجنة الانتخابات المستقلة من أجل المساعدة في التعجيل بعملية الهيئات الانتخابية لتنظيم الاقتراع.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3