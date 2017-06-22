أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية اليوم الخميس أن الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها ستعقد في 7 يوليو 2018.

وحث رئيس اللجنة نجيب الله أحمدي - خلال مؤتمر صحفي، نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية مقتطفات منه - الحكومة على المساعدة في تدبير تمويل هذه الانتخابات.

وقالت الوكالة الأفغانية إن ذلك يأتي بعد تعزيز الحكومة جهودها لتنظيم انتخابات البرلمان والمجالس المحلية التي طال انتظارها.

وأضافت أن الحكومة اتخذت خطوة كبيرة مؤخرا بالمساعدة في توزيع بطاقات التعريف الإلكترونية على الشعب لضمان انتخابات شفافة وعادلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة عينت في مارس الماضي أمينا عاما للجنة الانتخابات المستقلة من أجل المساعدة في التعجيل بعملية الهيئات الانتخابية لتنظيم الاقتراع.