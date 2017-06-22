أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، أن القوات المسلحة تؤدي دورها بكل كفاءة وقدرة للحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية التي تمضي بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ، مشيرا الي أن القوات المسلحة ليست بمنأى عن هذه التحديات والمخاطر التي تستهدف الامن القومي المصري علي المستويين الاقليمي والدولي ، والمشاكل والاعباء الداخلية التي تواجهها الدولة

وشدد خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود بادارات المشاه والمدفعية والاشارة والحرب الكيميائية ، على أن القوات المسلحة لا تألوا جهدا فى المساهمة فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ، والمشاركة الايجابية والفعالة بأقصى إمكانياتها سواء في تنفيذ المشروعات القومية او بالمتابعة والاشراف علي تنفيذ المشروعات ومعاونة اجهزة الدولة في تخفيف العبئ عن المواطن المصرى ، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة يضربون القدوة والمثل في العمل بكل تفاني وتجرد من اجل مصلحة الوطن ، ودعم الجهود الواعية للقيادة السياسية وسعيها الدائم لايجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل المتفاقمة التي تواجه المصريين منذ فترات طويلة .

بدأت مراسم اللقاء بالوقوف حدادا علي ارواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وتقديم التعازي للمدنيين ضحايا العمليات الارهابية الغادرة وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ، كما نقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وشكره لجميع ابطال القوات المسلحة علي الجهد المبذول والتضحيات والبطولات من اجل الحفاظ على امن الوطن واستقراره ودعم جهود التنمية والبناء في كافة قطاعات الدولة .

يأتى ذلك في اطار لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة والتواصل المستمر معهم وتوحيد لمفاهيم تجاه المستجدات والمتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية وجهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته .

واثني وزير الدفاع علي البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وجهدهم المتميز في تحقيق الانجازات المتلاحقة واقتلاع جذور الارهاب والتطرف وسرعة التلبية بأقصي درجات الانضباط والاداء العالي والروح المعنوية ، واستعدادهم الدائم لتقديم المزيد من التضحيات بكل ما هو غالي ونفيث من اجل رفعة كرامة الوطن وحماية شعبه العظيم .

وأكد علي أهمية التواصل المستمر علي كافة المستويات وبناء علاقة قوية مع المرؤسين وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات الثقافية والاجتماعية والحملات الاعلامية والنفسية المعادية بإعتبارهم منارة للمجتمع المصري في محيطهم الاجتماعي والاسري ، مؤكدا انهم خير اجناد الارض والعماد الحقيقي لقوة وقدرة الدولة المصرية وقواتها المسلحة .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في اداء المهام والواجبات المكلفين بها ، وشاركهم تناول الافطار مهنئا رجال القوات المسلحة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .