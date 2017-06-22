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زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جواتيمالا
زلزال

زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جواتيمالا

2017-06-22 16:01:20
أ ش أ

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الخميس أن زلزالا بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جواتيمالا الجنوبية على المحيط الهادي، فيما لم ترد تقارير تفيد وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن سكان العاصمة جواتيمالا سيتي شعروا بالهزة الأرضية، مضيفة أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة بويرتو سان خوسيه وعلى عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن شخصين كانا قد لقيا مصرعهما وأصيب خمسة آخرون جراء الزلزال الذي ضرب غرب جواتيمالا قرب الحدود مع المكسيك بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر خلال الشهر الجاري.

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