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امرأة محجبة ومصاص دماء.. قريبا رموز "آبل" التعبيرية
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امرأة محجبة ومصاص دماء.. قريبا رموز "آبل" التعبيرية

2017-06-22 16:07:20

تستعد شركة  “آبل” لإصدار رسوم تعبيرية جديدة للتعبير عن مشاعرك، من خلال إطلاق 56 من الرموز الجديدة المنوعة والرائعة.

وقد أطلق مجمع يونيكود، الإصدار 10.0.0 من الرموز التعبيرية، والذي يتضمن T-Rex، ووجه امرأة محجبة، وكذلك رجلا بلحية، حيث انتشرت شائعات تقول إن الرموز ستكون متاحة في التحديث الجديد لنظام IOS الخريف القادم، ولكن آبل لم تفصح عن تاريخ تفعيلها.

وأضيفت تعبيرات مختلفة للوجه، بما في ذلك امرأة محجبة ورجل ملتح، ومصاص دماء. بالإضافة إلى بعض الحيوانات الجديدة، مثل الحمار الوحشي والزرافة، والقنفذ ونوعين من الديناصورات.

ويجب أن تعمل أن الرموز الجديدة لن تكون متاحة على أجهزة آبل، حتى تقوم الشركة بإضافة ميزة دعم Unicode 10. كما يجب أن يحصل العمل الفني الجديد على موافقة آبل.

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