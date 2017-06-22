أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين اعتزاز مصر بالعلاقات مع باكستان، والتي تعود إلى منتصف القرن الماضي، وتتنوع في العديد من المجالات، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس النواب بمكتبه اليوم الخميس مع محمود أخطر قنصل باكستان بالقاهرة، حيث سلم الأخير خطاب تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد محمود أخطر قنصل باكستان بالقاهرة أهمية تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البرلمان المصري ونظيره الباكستاني لتدعيم العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.