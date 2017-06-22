افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية.

وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث الحجم والكتلة يقع ضمن نطاق حزام كويبر الذي يقع خارج نطاق كوكب نيبتون ويحوي على الكثير من الأجرام السماوية المتجمدة”.

وأضافوا: “وفقا للدراسات، الكوكب المذكور يبعد عن الشمس مسافة تصل إلى 50 وحدة فلكية (AU)، ويدور حول محوره بزاوية دوران تبلغ 8 درجات، هذا الجرم السماوي الذي لم يكن معروفا سابقا كان أقرب إلى الشمس في الماضي، وابتعد عنها تدريجيا”.

في الوقت الحالي تحتوي مجموعتنا الشمسية على ثمانية كواكب أساسية هي :عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونيبتون، أما بلوتو فينظر العلماء حاليا بإعادة صفة الكوكب إليه.

وفي 2016 استطاع علماء أمريكيون اكتشاف أدلة على كوكب تاسع يبعد عن الشمس نحو 1200 وحدة فلكية.

يذكر أن ” حزام كويبر” أو ما يسمى بحزام كايبر والتي يتوقع العلماء وجود الكوكب الجديد فيه، هي منطقة في النظام الشمسي تقع خارج نطاق كوكب نيبتون، وتحوي بشكل أساسي أجساما سماوية متجمدة، حيث يتوقع العلماء وجود أكثر من 70 ألف جرم سماوي فيها يزيد قطرها عن 100 كلم.