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إبراهيم الفضالي يتعاقد مع مايا يوسف
مايا يوسف

إبراهيم الفضالي يتعاقد مع مايا يوسف

2017-06-22 15:30:29
وكالات

تعاقد المنتج إبراهيم الفضالي، مع المطربة الشابة مايا يوسف، بعدما قرر تبنيها فنيا من خلال عدة أعمال فنية، سيقوم بإنتاجها خلال الفترة المقبلة.
وبدأ التعاون بينهما بتسجيل أغنية جديدة بعنوان “مش هاحزن”.. كلمات أمل الطاير ولحن وتوزيع عادل عيسى، والأغنية تناقش قضية إهمال الأزواج لزوجاتهم، ومن المقرر تصوير الأغنية بطريقة “فيديو كليب” عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وكان المنتج إبراهيم الفضالي، قد طرح مؤخرا، أحدث أغنية من إنتاجه “اوعى تنسى نفسك” للمطرب الشعبي وليد السباعي، والتي تم الانتهاء من تصويرها بطريقة فيديو كليب، على عدد من الفضائيات الغنائية.
الأغنية كلمات الشاعر أمل الطاير وألحان عصام توفيق وتوزيع طه الحكيم وإخراج تامر سليم، وإنتاج إبراهيم الفضالي الذي يتبنى الأصوات المتميزة التي تتمتع بموهبة حقيقية.

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