تستضيف قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة آخر ليلة عرض لمسرحية “كأنك تراه” غدا “الجمعة”،التي يقدمها البيت الفني للمسرح ضمن عروضه المتميزة إحتفالا بشهر رمضان الكريم.

“كأنك تراه” من العروض التي رفعت لافتة كامل العدد من أول ليلة عرض لها على مسرح الطليعة لجودة العرض ونجاحه في تقديم السيرة العطرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم،ومناقشته قضايا المجتمع ومشكلاته المعاصرة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

العرض إنتاج فرقة مسرح الطليعة، تأليف نسمة سمير، وإخراج ماهر محمود، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجى إيهاب، والطفل عمرو خالد وكورال من المواهب الطربية الشابة.