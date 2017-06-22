غداً.. انطلاق مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية بمشاركة 50 تشكيليا2017-06-22 15:22:54
ينطلق مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية مساء غد “الجمعة” ويشمل معرض فن تشكيلي يستمر حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك بقاعة الدكتور حسن رجب.
وقال التشكيلي محمد البنا منسق عام المهرجان - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المهرجان يشارك فيه 50 فنانا تشكيليا لكل منهم أسلوبه ورؤيته الخاصة ويقدمون 100 لوحة تجمع ما بين الرسم الزيتي والتصوير والنحت.
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