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غداً.. انطلاق مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية بمشاركة 50 تشكيليا
القرية الفرعونية(1)

غداً.. انطلاق مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية بمشاركة 50 تشكيليا

2017-06-22 15:22:54
وكالات

ينطلق مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية مساء غد “الجمعة” ويشمل معرض فن تشكيلي يستمر حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك بقاعة الدكتور حسن رجب.
وقال التشكيلي محمد البنا منسق عام المهرجان - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المهرجان يشارك فيه 50 فنانا تشكيليا لكل منهم أسلوبه ورؤيته الخاصة ويقدمون 100 لوحة تجمع ما بين الرسم الزيتي والتصوير والنحت.

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