المنتخب التونسي يواجه نظيره الغيني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم للسلة

يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة سلسلة لقاءاته ضمن الدور الأول لتصفيات كأس العالم المقررة بالصين من 31 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2019 بمواجهة نظيره الغيني يوم 24 نوفمبر القادم (المجموعة الأولى).

وستخوض العناصر الوطنية المرحلة الاولى من التصفيات من 24 الى 26 نوفمبر القادم، حيث سيلتقي ابناء المدرب البرتغالي ماريو بالما في الجولة الثانية منتخب جنوب افريقيا يوم السبت 25 نوفمبر ثم الكاميرون يوم 26 من الشهر ذاته.

وتنطلق المرحلة الاخري ابتداء من 29 يوليو القادم وتتواصل الى الاول من اغسطس القادم.

وسيواجه نسور قرطاج خلالها منتخب غينيا يوم 29 يونيو قبل لقاء جنوب افريقيا يوم 30 من الشهر ذاته ثم الكاميرون يوم 1 يوليو