"يونيسيف"يعلن 5 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة2017-06-22 15:23:01
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في تقرير جديد لها حول العراق وزعته اليوم /الخميس/ في جنيف، أن أكثر من 5 ملايين طفل عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وذكر تقرير اليونيسيف - الذي يحمل عنوان (لا مكان للذهاب) - أنه وبعد ثلاثة أعوام من تصاعد العنف في العراق فإن الأطفال هناك محاصرون في حلقة لا نهاية لها من العنف والفقر المتزايد.. مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 فإن حوالي 1075 طفلا عراقيا قُتلوا، 152 منهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.
وأضاف التقرير أنه تم تشويه 1130 طفلا وجرحهم، 255 منهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بالإضافة إلى وجود أكثر من 4650 طفلا منفصلين او غير مصحوبين بذويهم.
ولفت إلى أنه وقع 138 هجوما على المدارس، و58 هجوما على المستشفيات.. كما أن أكثر من 3 ملايين طفل عراقي لا يذهبون إلى المدرسة بشكل منتظم، في حين أن ما يصل إلى 1.2 مليون طفل هم خارج المدرسة.
بدوره، قال ممثل يونيسيف في العراق بيتر هوكينز إنه في جميع أنحاء البلاد فإن الأطفال لايزالون يشهدون رعبا شديدا وعنفا لا يمكن تخيله.. مضيفا أن الأطفال في العراق قتلوا وجرحوا وتم اختطافهم وأجبروا على إطلاق النار والقتل في واحدة من أكثر الحروب وحشية في التاريخ الحديث.
ولفت هوكينز إلى أنه في غرب الموصل فإن الأطفال يُستهدَفون ويُقتَلون عمدا لمعاقبة الأسر ومنعهم من الفرار.. مضيفا أنه خلال أقل من شهرين قُتل ما لا يقل عن 23 طفلا وأصيب 123 في هذا الجزء فقط من المدينة.
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