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الهندية بوجا بهات تعود للشاشة الفضية بفيلم جديد
بوجا بهات

الهندية بوجا بهات تعود للشاشة الفضية بفيلم جديد

2017-06-22 15:18:50
وكالات

تعود الممثلة الهندية بوجا بهات إلي الشاشة الفضية بفيلم جديد مأخوذ عن رواية “سيتي أوف ديث” كما ستقوم بإنتاجه أيضا.
وتقوم بوجا ببطولة الفيلم حيث تؤدي دور محققة في منتصف العمر مدمنة للخمر يتم تكليفها بالتحقيق في قضية مقتل امرأة تنتمي إلي عائلة ذات نفوذ وعلاقات مهمة لتكتشف أن القضية لها أبعاد سياسية وتصبح حياتها في خطر،حسبما أفاد موقع “ذا تايمز أوف إنديا”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ولفتت إلي إعجابها بحبكة القصة والشخصيات، معربة عن انبهارها بالنهاية.موضحة أن العمل الفني يناقش مشاعر الإحباط وقضايا الإدمان والمظاهر الخادعة وكذلك الفساد.

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