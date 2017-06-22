ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قرار موسكو بإلغاء المشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي توماس شانون، ليست ردا على توسيع واشنطن للعقوبات ضد روسيا.. لافتة في نفس الوقت إلى أنه يجرى العمل حاليا على إجراءات روسية عقابية مضادة.

وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية - بقولها “لا يمكنني القول أن إلغاء المشاورات كان خطوة مضادة..هذه أشياء مختلفة تماما. كما هو معروف، فإن العقوبات تُتبع بإجراءات مضادة. وسنرد على هذه العقوبات”.

وكان ريابكوف قد قال في بيان نشره على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية أمس الأربعاء، إن الجولة القادمة من المشاورات رفيعة المستوى بين روسيا وأمريكا، والتي كان من المقرر إجراؤها في 23 يونيو الجاري، لن تنعقد.

وقال البيان “بعد قرار واشنطن أمس بفرض عقوبات جديدة، لم يعد المناخ مناسبا لإجراء مثل هذا الحوار”.. مؤكدا أنه ليس هناك الكثير في جدول الأعمال لأن واشنطن لم تقدم مقترحات محددة في هذا الصدد.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الأول الثلاثاء إضافة 38 شخصية وشركة إلى قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني بترو بوروشينكو خلال محادثات في البيت الأبيض.