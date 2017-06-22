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براد بيت وحيدا في "عيد الأب" بعد سفر اطفاله الستة
براد بيت

براد بيت وحيدا في "عيد الأب" بعد سفر اطفاله الستة

2017-06-22 15:16:21
وكالات

قضى نجم هوليوود “براد بيت” عيد الأب هذا الأسبوع وحيدا بعد أن قررت طليقته أنجلينا جولي السفر فجأة إلى جهة غير معلومة مصطحبة أطفالهما الستة، مما يشير إلى أن العلاقة بينهما ليست هادئة كما تبدو رغم محاولات براد المستميتة للتقرب من أولاده بعد حصول طليقته على حق الحضانة الكاملة.
وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي “باري ماتش” أن سفر أنجلينا جولي المفاجىء ربما يبرره ما قام به براد حين إعتذر مؤخرا لطليقته الأولي جينيفر أنستون عن الألم الذي سببه لها عندما هجرها قبل سنوات من أجل أنجلينا جولي،فيما يبدو أنه أثار حفيظة أم أولاده التي قررت الإبتعاد عنه مع أولادهما في عيد الأب تاركة أياه وحيدا في منزله الجديد في حي لوس فيلز في كاليفورنيا، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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