أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عن أمل بلاده في إعداد وثيقة جديدة للاجتماع القادم في أستانة، تُكرس إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

ونفى بوجدانوف - خلال تصريات صحفية اليوم الخميس - وجود خلافات جوهرية بين الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، حول هذه المسألة.

وقال “خبراؤنا يشاركون في الاتصالات ويناقشون كل التفاصيل حول خرائط مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، وهناك العديد من التفاصيل الدقيقة وهي مهمة جدا لجميع المشاركين في المشاورات”.

وأضاف: “العمل مستمر، وهو ليس بهذه البساطة، ولكننا نأمل أننا سنحضر كل شيء للاجتماع المقبل في أستانة في 4-5 يوليو المقبل”، معربا عن أمل بلاده في مشاركة المعارضة المسلحة السورية في لقاء استانة القادم.