أعلن المكتب الإعلامى لشركة پرايم فارما، المسوق العالمي لبرنامج “تور اند كيور” للسياحة العلاجية؛ عن موعد زيارة نجم الكرة العالمي البرازيلى “رونالدينيو” إلى مصر مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت الشركة أن سبب زيارة النجم التاريخى هو الإعلان عن شراكة تعتبر الأولى من نوعها مع شركة پرايم فارما المصرية، فقد تم التعاقد مع النجم البرازيلي “رونالدينيو” الملقب بالساحر وأحد أهم نجوم كرة القدم فى العالم، لتأسيس مؤسسة عالمية لعلاج المرضى غير القادرين فى العالم بالدواء المصرى و تنطلق من مصر نحو العالم كله.

وصرح المكتب الاعلامى أن هذه المبادرة جاءت مكملة لدور النجم العالمي “رونالدينيو” كسفير للفيفا لنشر و تسويق كرة القدم، حيث يثبت أنه كما أمتع الملايين من محبيه بكرة القدم فإنه يواصل دعمه ومساعدته لغير القادرين علي العلاج وخصوصا في البرازيل ومصر وكل الدول التي يزورها بالدواء المصري.

و أشارت شركة پرايم فارما إلى أن المؤسسة التي تم إطلاقها ستتعاون مع كافة المؤسسات العالمية والجهات المانحة بهدف وصول الدواء لمحتاجيه دون قوائم انتظار و هو ما بدأته وتعمل عليه ايضا شركة پرايم فارما عبر برنامجها “تور آند كيور” للسياحة العلاجية.

وصرح المهندس تامر وجيه رئيس مجلس ادارة شركة پرايم فارما أن التعاقد والشراكه مع النجم الكبير جاء بشكل مختلف تماما عما تم من قبل من تعاقدات إعلانية للشركة في الأسواق العالمية؛ لأنه يصل إلى حد الشراكة التامة في بعض الأسواق، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية للشركة و شهادة عالمية للدواء المصري والذي سيصل معظم بلاد العالم. وقال وجيه أنه جاري ترتيب زيارة النجم التاريخي الي مصر مطلع شهر يوليو القادم للاعلان و تدشين هذا المشروع الكبير و الذي يعتبر نقلة نوعية لصناعة الدواء المصرية وطريقة مختلفة للتجارة الدولية .

يذكر ان شركة پرايم فارما كانت قد تعاقدت لتسويق أحد أهم برامجها و هو برنامج tour n cure للسياحة العلاجية مع النجم العالمى داني الڤيش كابتن منتخب البرازيل الحالي كما تعاقدت مع السوبر ستار البرغوث ليونيل ميسي و توج سفيراً عالمياً لحملتها “عالم خال من فيروس سي” فى زيارته الأخيرة إلى مصر فبراير الماضي.