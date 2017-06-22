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تفجيرانتحاري بالصومال يسفرعن إصابة عدد من الأشخاص
سوريا حلب تفجيرات

تفجيرانتحاري بالصومال يسفرعن إصابة عدد من الأشخاص

2017-06-22 15:17:08
خاص: محيط

أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية اليوم الخميس إصابة عدد من الأشخاص جراء تفجير انتحاري استهدف أحد أقسام الشرطة بالعاصمة مقديشيو.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن التفجير وقع بسيارة مفخخة قرب بوابة قسم شرطة منطقة “وابيري” والكائن بأحد الطرق الرئيسية المزدحمة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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