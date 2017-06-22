يخوض الفنان محمد رمضان سباق موسم عيد الفطر المبارك بالمسرح والسينما معاً، من خلال مسرحية “أهلاً رمضان، وفيلم “جواب اعتقال”.

ويعود رمضان إلى جمهوره المسرحي بعرض “أهلا رمضان” ، أول أيام عيد الفطر، على مسرح الهرم، إذ يواصل عرض المسرحية للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح كبير حققه طوال أربعة مواسم متواصلة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يستمر عرض المسرحية، طوال أيام العيد، تزامناً مع عرض فيلمه الجديد “جواب اعتقال” بدور السينما الذي ينافس في سباق سينما العيد، ويشاركه البطولة روجينا، سامي مغاوري، وشيماء سيف، تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال.

المسرحية تجمع بين الكوميديا والاستعراض والقصة الاجتماعية الهادفة .

وسينمائياً، ينافس محمد رمضان بفيلم “جواب اعتقال”، الذي يطرح بعد سلسلة تأجيلات ومشاكل مع الرقابة، والفيلم بطولة إياد نصار، دينا الشربيني، صبري فواز، وسيد رجب، تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور قصة الفيلم حول خالد الدجوي الإرهابي المخدوع، الذي يظن أن ما يفعله جهاد في سبيل الله، لكنه يمنع شقيقه الصغير من الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، وينتهي الأمر بقتل شقيقه، ليسعى خالد للانتقام من الجماعة، في الوقت الي تطارده قوات الأمن.