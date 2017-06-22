وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك بمبلغ يصل إلى 13 مليار جنيه مصرى.

وقالت الشركة إنها ستبرم تعاقدا مع بنك الأهلى المصرى كوكيل للقرض عن بنوك البنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، وبنك مصر، وبنك كريدى أجريكول.

وفوضت الشركة، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد مساء أمس الأربعاء، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، لاستكمال المفاوضات مع البنوك وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على كل المستندات المتعلقة بها.

ومن جانبه، أعلن ياسر القاضى، وزير الاتصالات، عن تسليم ترددات الجيل الرابع للمشغلين، قبل عيد الفطر، مشيرا إلى أن كل شركة تتسلم حصتها من الترددات المتفق عليها وفقا للتراخيص الموقعة مع جهاز تنظيم الاتصالات فى 2016.