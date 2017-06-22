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محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
محمد أبو النجا وياسر جلال ظل الرئيس

محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"

2017-06-22 15:05:46
وكالات

أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم يشيدون فيها بأدائه المتميز في دور الشر الذي قدمه في مسلسل “ظل الرئيس”.
وقال أبو النجا- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مسلسل”ظل الرئيس”من أقوى وأفضل التجارب التي شاركت فيها،ولم أتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في ظل المنافسة الشرسة بين الأعمال في رمضان،ويرجع الفضل للجهد المبذول من المخرج العبقري أحمد سمير فرج والنجم ياسر جلال وفريق العمل المتميز.
ويجسد أبو النجا في المسلسل دور ضابط في جهاز أمن الدولة السابق وتم فصله من الخدمة لسوء معاملته للمساجين،فكون عصابة وأصبح قاتلا أجيرا.
وعن تقديمه لدور الشر مستقبلا، أكد أبو النجا أنه لا يوجد عنده مشكلة في تقديم هذه النوعية من الأدوار في البداية، مادام يراه المخرج متميزا فيها ويؤديها بشكل محترف، مؤكدا أن الشر من أكثر الأدوار التي تترك علامة وأثر مع الجمهور.

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