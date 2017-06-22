عبر الفنان رامي وحيد والفنانة ندى بهجت عن سعادتهما بنجاح مسلسل” الزيبق” وتحقيقه نسبة مشاهده عالية.

وقال رامي وحيد إن المسلسل تناول أحد ملفات المخابرات المصرية التي تلعب دورا كبيرا في حماية الوطن وشبابه المتواجد في الخارج،بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضاف أن هذه النوعية من المسلسلات لها طابع خاص عند الجمهور المصري لعشقه لجيشه وأرضه ووطنه. معربا عن أمله أن يتم انتاج جزء ثاني من المسلسل بعد النجاحات التي حققها الجزء الأول.

وقالت ندى بهجت إن العمل في “الزيبق” شرف لأي فنان، لأنه سيوثق في تاريخ الأعمال التي تناقش قضايا الجاسوسية، وهي الأعمال التي دائما ما يكون لها حظ ونصيب وافر من المشاهدات، وتعيش أيضا في ذاكرة المشاهد سنوات طويلة.

على جانب آخر ، تفاضل ندى بين مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المعروضة عليها حاليا، على أن تختار الأفضل منها.

“الزيبق” بطولة النجم كريم عبد العزيز، محمد شاهين، شريف منير، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، إدوارد، طلعت زكريا، وكارمن لبس، تأليف وإخراج وائل عبدالله، وسيناريو وحوار وليد يوسف.