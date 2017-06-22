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إنهاك الجهاز المناعي مرتبط بمتلازمة القولون العصبي
القولون-العصبى

إنهاك الجهاز المناعي مرتبط بمتلازمة القولون العصبي

2017-06-22 14:57:47

اكتشف الباحثون الأستراليون مؤخرا أن إنهاك الجهاز المناعي مرتبط بنوع محدد من اضطراب الأمعاء المسبب لألم في المعدة وغازات ونوبات إسهال وإمساك .

فقد ركز الدكتور ” باتريك هيوز” أستاذ الأمراض المناعية في جامعة “أديلايد” في جنوب أستراليا ، على عينة صغيرة من المرضى الذين يعانون أنواعا مختلفة من مرض القولون العصبي .. ولأول مرة ، قام الفريق البحثي بتتبع المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي السائد (إبس –د) ممن يعانون من نوع من الإرهاق في الخلايا التائية .

و قال الدكتور “هيوز” :” اكتشفنا لأول مرة أنه بين المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي المصاحب للإسهال ، يبدو أن خلاياهم التائية تتعرض للانهيار والإرهاق “.. مضيفا “أن هذه الخلايا المناعية النشطة عادة هي أقل استجابة للتحفيز ، وتفرز وسطاء أقل ، غالبا ما يلاحظ هذا النوع من الاستجابة في حالات العدوى المزمنة ، وهو ما قد يساعدنا في نهاية المطاف على فهم أفضل لكيفية تشخيص وعلاج المرض” .

وأشار هيوز إلى أن هناك الكثير من البحوث في القولون العصبي لإظهار صلاتها مع الإجهاد، ومن المعروف أن هرمونات الإجهاد يمكن أن تعيق عمل الجهاز المناعي.

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