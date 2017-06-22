قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي إن المواسم هي محط عمل الوزارات الخدمية ومنها التموين، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية إجازة فقط أول يوم العيد في حين ستعمل كافة المخابز طوال أيام العيد، مشددا على أنه لا عودة للتشوه السعري للسلع الأساسية على بطاقة التموين أو وجود سعرين للسلعة داخل منافذ وزارة التموين.

وأكد وزير التموين - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في مقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء - أن الحملات الرقابية والتفتيش مستمرة طوال أيام عيد الفطر.

وأضاف أن توفير السلع هو الحل الأساسي لاستقرار الأسعار، إضافة إلى كثرة المنافذ وسرعة وصول المواطنين إلى المنافذ المتحركة سيساعد على ضبط الأسواق.

ووجه الوزير الشكر لرئيس الجمهورية لقراره في زيادة الدعم على بطاقات التموين إلى 50 جنيها لكل فرد حتى أربعة أفراد، وما فوق ذلك 25 جنيها لكل فرد.

وأكد أنه تم تحديد سعر كيلو السكر بنحو 10 جنيهات والزيت 14 جنيها، لافتا إلى أن التطبيق الخاص بالأسعار سيبدأ اعتبارا من أول يوليو كما سيتم تغيير القائمة السلعية وأن تكون مسعرة حتى يتم توافر كافة السلع الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن هامش الربح للبقالين التموينيين لن يزيد عن جنيه واحد على البطاقة التموينية الواحدة، مناشدا المواطنين بعدم إعطاء الفرصة لأي أحد باستغلاله، وأن وزارة التموين هي التي حددت سعر السلع على بطاقات التموين.