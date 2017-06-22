أكدت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يأوون لفراشهم في الثالثة صباحا لديهم فرص أقل للسيطرة على الأفكار والوسواس القهري.

ورصد الباحثون في جامعة “بيجهامتون” بالتعاون مع جامعة ” نيويورك” الأمريكية ، 20 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالوسواس القهري، إلى جانب 10 أشخاص تظهر عليهم أعراض أولية للمرض بعد أسبوع واحد من الذهاب إلى الفراش متأخرا.

وقام الباحثون بتدوين وتحليل يوميات حول عادات النوم والتصنيفات اليومية ومدى قدرتهم على الأفكار الوسواسية والسلوكية.

وأشارت النتائج إلى أن النوم المتأخر يلعب دورا مهما ويؤثر في قدرة الإنسان على التحكم في أفكاره الوسواسية والسلوك القهري في اليوم التالي.

وقالت “جيسيكا شوبيرت” أستاذ الأمراض النفسية في جامعة “ميتشيجان” إننا مهتمون حقا بكيفية تأثير هذا النوع من توقيت النوم الغير معتادة على الأداء العرفي للإنسان .. قد يكون هناك شىء حول تحويل توقيت نومك ، قد يقلل من قدرتك في التحكم في أفكارك وسلوكياتك ، لذلك من المرجح أن يكون لديك صعوبة فى فصل الأفكار التدخلية المميزة للهجوم ، وقد يجعل من الصعب الامتناع عن السلوكيات القهرية التى تهدف غلى الحد من القلق الناجم عن الأفكار الوسواسية “.