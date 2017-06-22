لعشاق اكتساب اللون البرونزي، توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى كريم ينشط إنتاج الميلانين للوقاية من سرطان الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية لاكتساب اللون البرونزي المحبب.

وأكدت دراسة أمريكية قادها الدكتور دافيد فيشر رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى “ماساتشوستس” الأمريكية ، والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، احتواء الكريم على جزيء يخترق الجلد ويجعله برونزي اللون دون التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية ما ينجم عليه من أضرار صحية بالغة وارتفاع مخاطر الإصابة سرطان الجلد .

ويعمل الجزيء على تنشيط خلايا الجلد ويجعلها تنتج هرمون “الميلانين ” والصبغة التى تلون الجلد.

وقد تم تجربة الكريم على مجموعة من الفئران وأثبت فاعليته ووقايته من فرص الإصابة بسرطان الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية .