رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين وزيرة الاستثمار والسفير الكورى الجنوبي2017-06-22 14:53:22
شهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الخميس توقيع اتفاقية منحة بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة السفير سونجو يون، لإنشاء كلية مصرية كورية للتعليم الفنى ببنى سويف بقيمة 6 ملايين دولار، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.
وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية اليوم هى منحة من الجانب الكوري لإنشاء كلية للتعليم الفنى لصالح وزارة التعليم العالى لتزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ولتنمية المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيضمن توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة وسيقوم بمنح شهادات معتمدة للطلاب.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون المثمر مع الجانب الكورى، مؤكدة أن هذه الاتفاقية هى من نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية العام الماضى، والتى كان لها اثر كبير فى دعم العلاقات بين البلدين فى مجالات تنموية، مما ساهم فى الوصول إلى توقيع هذه الاتفاقية.
وذكرت الوزيرة أن مدة هذا المشروع 7 سنوات حتى 2022، واهدافه هى تطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، ودعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، وتحسين المعرفة والمهارات العملية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن دعوة للتدريب فى كوريا فيما يتعلق بالتعليم المهنى بوزارة التعليم العالى ولأعضاء هيئة التدريس، اضافة إلى ارسال الخبراء الأكفاء من كوريا إلى مصر الذين سيكونون مسؤلون عن إدارة المشروع، جنبا إلى جنب الخبراء المصريين.
من جانبه، قدم وزير التعليم العالى، شكره وتقديره للوزيرة، على توفير تلك المنحة للمساهمة فى تطوير التعليم، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على التأكد من أن جودة العملية التعليمية تتماشى وتتوافق مع معايير الامتياز العالمية للاعتماد.
وأكد السفير الكورى حرص بلاده على دعم مصر وأن هناك الكثير من أوجه التعاون بين مصر وكوريا.
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