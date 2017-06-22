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"دينية النواب": إبراز التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة يسهم بمواجهة التطرف
مجلس النواب

"دينية النواب": إبراز التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة يسهم بمواجهة التطرف

2017-06-22 14:50:10
أ ش أ

أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ضرورة إبراز التنوع الفقهي في الفتاوى من خلال وجود علماء من المذاهب الأربعة لأهل السنة في دار الإفتاء والأزهر الشريف، مشيرا إلى أن إبراز التنوع الفقهي رحمة للناس ويؤدي إلى تنوع الأفكار وعدم التطرف والتعصب.
وقال العبد - في بيان صحفي اليوم الخميس- إنه طالب خلال مناقشة مشروع دار الإفتاء، باستعادة التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة بالأزهر الشريف والذي يساعد في عدم التعصب لمذهب معين، ويأتي ضمن تجديد الخطاب الديني، لافتا إلى أن الأعمدة داخل الأزهر الشريف كان يجلس فيها الشيخ والمعلم ويقوم فيها بتدريس مذهبه لطلابه وهو ما يؤدي لتنوع الأفكار، مضيفا أنها سمة يتميز بها الأزهر عن باقي المعاهد ما جعل الأزهر قبلة العلم والعلماء.
ونبه العبد إلى ضرورة العمل من أجل استعادة التدريس وجوهر المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية في كل المراحل وصولا للمرحلة الجامعية، وذلك للمحافظة على المذاهب الأربعة حتى لا تضيع معالم أهل السنة، مؤكد أن جميع هذه المذاهب تنادي بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق.

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