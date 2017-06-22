أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن هناك احتمالا كبيرا بتصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بضربة جوية روسية.

وقال سيرومولوتوف اليوم الخميس لوكالة أنباء “سبوتنيك”: “وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية يمكننا التحدث إن زعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، قد تم القضاء عليه بضربة من القوات الفضائية الجوية الروسية على مقر قيادة المسلحين في الضواحي الجنوبية لمدينة الرقة في أواخر مايو من هذا العام”.

وأضاف:” يجري حاليا التحقق من هذه المعلومات من خلال قنوات مختلفة “.

يُذكر أن جينادي جاتيلوف، وهو أيضا نائب وزير الخارجية الروسي ، كان قد أعلن أول أمس الثلاثاء أنه لا تتوفر حتى الآن تأكيدات على تصفية زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بإحدى الغارات الروسية على الرقة في مايو الماضي.

وقال خلال تصريحات صحفية :” لا تأكيدات حتى الآن لهذا الموضوع “.

وكانت وزارة الدفاع الروسية رجحت يوم الجمعة الماضية مقتل البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة ، وأشارت إلى أنها تعمل على التأكد من صحة معلومات، تشير إلى أن زعيم “داعش” كان حاضرا في اجتماع لقادة التنظيم الإرهابي، عندما استهدفته طائرات حربية روسية على المشارف الجنوبية للرقة فجر 28 مايو الماضي.يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال، من جانبه :” إنه لا يوجد تأكيد مطلق لديه على مقتل البغدادي”.