أعلنت مؤسسة “بريد الجزائر” أنها ستصدر يوم السبت المقبل أربعة طوابع بريدية تحت عنوان “الشلالات” قيمة كل واحد 2500 دينار جزائريا.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الخميس - أن هذه الطوابع تمثل شلالات “تيفريت” بولاية السعيدة والتي تمثل منظرا ساحرا تتدفق فيه المياه وتصب على علو 100 متر حيث سمح هذا الموقع للولاية أن تصير محطة يتوقف بها جموع المارة للراحة والاستمتاع.

كما تمثل الطوابع أيضا موقعا آخر ساحر هي شلالات “سيدي واضح “بولاية تيارت هذه المنطقة المتميزة بجمالها وببرودة غاباتها تعتبر مكانا رائعا ومتنفسا لسكان الولاية وحتى سكان الولايات الأخرى المجاورة.

وأشار البيان إلى شلالات “واد البارد” بولاية سطيف التي تتسم بتعدد وتنوع خصائصها الطبيعية الجغرافية وتعتبر قبلة مفضلة للزوار حيث تشكل مياه هذا مسابح طبيعية، بينما حملت الطوابع البريدية الجديدة شلالات الأخضرية بولاية البويرة المخلدة لسحر وروعة هذا الموقع الطبيعي الذي يعد الوجهة الأولى لكل المولعين بجمال الطبيعة.

يشار إلى أنه ستجري عملية البيع العام لهذه الطوابع ابتداء من يوم الاثنين المقبل عبر جميع مكاتب البريد.