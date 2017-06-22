وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تخصيص قطعتيى أرض أملاك دولة بمحافظة الشرقية، لتنفيذ مشروع ذات نفع عام للمواطنين.

وصرح محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بأنه تم تخصيص قطعتي الأرض من أملاك الدولة مساحتهما 5 أفدنة كائنة بحوض السعدة رقم 15 بمركز فاقوس وستخصص لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملاعب مفتوحة بمركزي شباب أكياد البحرية والقبلية.

وأوضح المحافظ أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مؤكدا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح مديرية الشباب والرياضة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.