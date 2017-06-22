 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 03:51 مساءً
روابط سريعة
مجلس الوزراء يخصص 5 أفدنة أملاك دولة لإقامة ملاعب مفتوحة عليها بالشرقية
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

مجلس الوزراء يخصص 5 أفدنة أملاك دولة لإقامة ملاعب مفتوحة عليها بالشرقية

2017-06-22 14:46:19
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تخصيص قطعتيى أرض أملاك دولة بمحافظة الشرقية، لتنفيذ مشروع ذات نفع عام للمواطنين.
وصرح محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بأنه تم تخصيص قطعتي الأرض من أملاك الدولة مساحتهما 5 أفدنة كائنة بحوض السعدة رقم 15 بمركز فاقوس وستخصص لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملاعب مفتوحة بمركزي شباب أكياد البحرية والقبلية.
وأوضح المحافظ أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مؤكدا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح مديرية الشباب والرياضة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3