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التوت الأحمر يؤخر شيخوخة الجلد
توت

التوت الأحمر يؤخر شيخوخة الجلد

2017-06-22 14:51:17

أكدت خبيرة التغذية الفرنسية أوريليا هرمانج في جامعة “باريس”، أن فاكهة “التوت الأحمر” الغنية بفيتامين “ج” والمعادن، إلى جانب المادة الصبغية الموجودة في أنسجتها التي تعطيها اللون الأحمر، تساعد خلايا الجلد على تجديد نفسها.

وأوضحت هرمانج أن التوت الأحمر يحتوي على مادة “البيتا كاروتين” المضادة للأكسدة، وحمض الهيالورنيك المضادات للتجاعيد ويصلح الجلد، كما أنه يقوم على تقوية جهاز المناعة.

وأشارت إلى أن “التوت الأحمر” يستخدم في عمل قناع للوجه حيث يخترق مسام الجلد ويغذيه، بل ويعمل على تفتيح لون البشرة.

وأضافت أنه تم تطوير كريم طبي وغسول يحتوي على العناصر التجميلية الفعالة في ثمار التوت الأحمر حيث يعطي الشعر بريقا ونعومة خاصة.

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