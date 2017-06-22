ينتهي المخرج إبراهيم فخر من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة لمسلسل “ازي الصحة” غدا لتسلميها للقنوات الفضائية التى تعرضه حاليا.

وكان إبراهيم فخر قد ودع بلاتوهات تصوير المسلسل وفق الجدول الزمني للتصوير بالرغم من ضيق الوقت، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور علي المسلسل لأنه يناقش مشكلات المستشفيات وسرقة الأعضاء البشرية التي أصبحت تجارة.

المسلسل بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، سلوي خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبياري، نهال عنبر، أحمد حلاوة، ضياء الميرغني،حسام داغر، ليلي عز العرب، أحمد صيام، ومحمد على رزق .