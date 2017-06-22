 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 03:43 مساءً
روابط سريعة
غدا.. إبراهيم فخر ينتهي من مونتاج الحلقات الأخيرة لـ"ازي الصحة"
إزاي الصحة

غدا.. إبراهيم فخر ينتهي من مونتاج الحلقات الأخيرة لـ"ازي الصحة"

2017-06-22 14:57:06
وكالات

ينتهي المخرج إبراهيم فخر من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة لمسلسل “ازي الصحة” غدا لتسلميها للقنوات الفضائية التى تعرضه حاليا.
وكان إبراهيم فخر قد ودع بلاتوهات تصوير المسلسل وفق الجدول الزمني للتصوير بالرغم من ضيق الوقت، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ولفت إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور علي المسلسل لأنه يناقش مشكلات المستشفيات وسرقة الأعضاء البشرية التي أصبحت تجارة.
المسلسل بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، سلوي خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبياري، نهال عنبر، أحمد حلاوة، ضياء الميرغني،حسام داغر، ليلي عز العرب، أحمد صيام، ومحمد على رزق .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3