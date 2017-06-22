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غداً.. بيتر ميمي ينتهي من مونتاج الحلقة الأخيرة من "كلبش"
كلابش

غداً.. بيتر ميمي ينتهي من مونتاج الحلقة الأخيرة من "كلبش"

2017-06-22 14:01:30
وكالات

ينتهى المخرج بيتر ميمي غدا “الجمعة” من مونتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل “كلبش”، الذي يشارك ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني .
وقال ميمي – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه انتهى أول أمس من تصوير المسلسل بشكل كامل، وذلك بعد فترة تحضيرات وتصوير استمرت على مدى ستة أشهر ماضية .
“كلبش” بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، محمد لطفي، دياب، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، ريم مصطفى، نبيل عيسى، أحمد حاتم، فراس السعيد، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل على، وإخراج بيتر ميمي

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