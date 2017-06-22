أعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عن بداية مهرجان الصيف الدولي الخامس عشر يوم الاثنين الموافق 10 يوليو المقبل، ويستمر المهرجان حتى يوم السبت الموافق 26 أغسطس.

يفتتح المهرجان هذا العام احتفالية التعرف على الصين؛ ضيف شرف المهرجان، والتي تمتد فعالياتها حتى الأربعاء 12 يوليو. وتضم الاحتفالية معرض صور شينجيانغ بعنوان “شينجيانغ متنوعة الألوان”، ومعرض الآلات الموسيقية القومية لشينجيانغ بعنوان “آلات الألحان العذبة من تيانشان”، وعرض ثلاثة أفلام سينمائية هم: الحب الحقيقي، حيث يبدأ الحلم، هذا ما هو المال، بالإضافة إلى عرض الرقص القومي لشينجيانغ “تحليق الغناء والرقص”.

وقال المايسترو هشام جبر؛ مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إن مهرجان الصيف الدولي هو موسم فني كبير وتقليد أرسته مكتبة الإسكندرية ليضفي مذاقًا خاصًا بألوان متعددة لصيف الإسكندرية. وأضاف أن مركز الفنون حريص على تقديم منتج فني يوازن بين أشكال جديدة من الفنون وبين كلاسيكيات الفن المصري المستمر في جذب مختلف طوائف الجمهور.

ويأتي المهرجان هذا العام حافلا بأكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى ومسرح وسينما ورقص. ولبرنامج الموسيقى النصيب الأكبر من الحفلات المتنوعة، فمن نجوم الطرب المصري يشارك الفنان هاني شاكر، علي الحجار، حنان ماضي، والفنانة أنغام والتي ستختتم المهرجان بحفلها يوم 26 اغسطس.

ومن المطربين الشباب يشارك محمد محسن، دينا الوديدي، علي الهلباوي، ومي عبد العزيز. ويضم البرنامج حفلات موسيقية لفنانين مصريين مثل الموسيقار عمر خيرت، فؤاد ومنيب، أحمد ربيع وهشام خرما. ومن الفنانين من خارج مصر تشارك الفنانة المغربية أووم، وطارق الناصر من الأردن، وناصر المزداوي من ليبيا، وأسيا مدني من السودان.

كما يشارك في المهرجان العديد من الفرق الموسيقية المستقلة مثل كايروكي، بلاك تيما، مسار اجباري، أندروميدا، ووسط البلد. بالإضافة إلى 9 عروض مسرحية وعروض رقص وحكي وستاند أب كوميدي.