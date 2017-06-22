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الجمعة.. هشام عباس في مول مصر
هشام عباس

الجمعة.. هشام عباس في مول مصر

2017-06-22 13:58:53

يحيي الفنان هشام عباس حفلا غنائيا كبيرا مساء يوم الجمعة المقبل، بمول مصر احتفالا بعيد الفطر.

من المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من عشاقه وجمهوره.

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