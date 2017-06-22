15 عرضا للجامعات والمجتمع المدني في "القومي للمسرح"2017-06-22 13:56:13
أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح عن عروض الجامعات والمجتمع المدني التي تم اختيارها للمشاركة في منافسات الدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح التي تبدأ يوم 13 يوليو القادم.
لجنة المشاهدة تشكلت من الدكتورة نبيلة حسن ” رئيسا”، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتورة داليا همام، والناقد أحمد خميس، الناقد أحمد هاشم، والدكتورة لمياء أنور “مقررا”. واختارت اللجنة 8 عروض في المسابقة الرسمية، و7 في قسم العروض المختارة.
والعروض التي ستنافس في المسابقة الرسمية، هى: “سينما 30” من انتاج كلية التجارة جامعة عين شمس إخراج محمود الحديني، “بينوكيو” من انتاج كلية الآداب جامعة حلوان خراج محمد أحمد، “مغامرة راس المملوك جابر” من انتاج كلية الآداب جامعة القاهرة إخراج مصطفي طه، “ليلة” انتاج فرقة المسرح الغنائي المصري إخراج هاني عفيفي، “الطقوس” من انتاج الجمعية المصرية لهواة المسرح إخراج زياد هاني كمال، “الجميلة والواغش ” انتاج منتخب كنائس القاهرة إخراج مايكل مجدي، “اللي بني مصر” انتاج فريق مسرح بنك مصر إخراج محمد حسن أحمد، و” البرواز ” من انتاج فرقة ألوان مصرية للفنون وإخراج جورج موسي.
أما في قسم العروض المختارة، فتشارك عروض “الجسر” من انتاج الجامعة الألمانية وإخراج وليد طلعت ، “ساحر الحياة” من إنتاج جامعة عين شمس وإخراج محمد جبر ، “معتدل بهدوء غاضب” من انتاج فرقة فكرة وإخراج عمر رضا ، “حل والضفاير” من إنتاج المركز القومي للمرأة وفرقة وجوه وإخراج محمد فؤاد عابدين، “الغرفة” إنتاج فرقة “سياسة تون” وإخراج محمد ذكي ، “عيد ميلاد ماريونيت” إنتاج فرقة كريشندو وإخراج محمد عبد الصبور ، “أنا” من انتاج فرقة مسرح فندق أنتركونتننتال سيتي ستارز وإخراج شادي أحمد.
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