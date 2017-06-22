حثت الصين اليابان على تعليم أطفالها التاريخ بصورته الصحيحة لتجنب إثارة المزيد من الاضطرابات للعلاقات الصينية اليابانية.

جاء ذلك علي لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ تعليقا على الأنباء بشأن المناهج الجديدة التي تضعها وزارة التعليم اليابانية للمدارس الابتدائية والثانوية، والتي يذكر فيها أن جزر دياويو المتنازع عليها بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي هي جزء أصيل من الأراضي اليابانية.

وأكد قنغ أن جزر دياويو، المعروفة في اليابان باسم جزر سينكاكو، والمنطقة المحيطة بها هي أراضي صينية منذ العصور القديمة وأن الصين لديها عزم وتصميم راسخين للحفاظ على سيادتها الإقليمية.

وقال إنه وبغض النظر عما يفعله أو يقوله، فإن الجانب الياباني لا يمكنه تغيير حقيقة أن جزر دياويو تنتمي إلى الصين.

وحث الجانب الياباني على مواجهة التاريخ والواقع، ووقف الاستفزازات.

من المعروف أن تلك الجزر المتنازع عليها هي جزر غير مأهولة ذات أهمية استراتيجية وتقع على خطوط ملاحة حيوية، كما تتمتع المياه المحيطة بها بثروة سمكية غنية واحتياطات كبيرة من النفط والغاز.