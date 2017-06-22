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صفاء جلال تنشر صورة مع ابنتيها
صفاء جلال

صفاء جلال تنشر صورة مع ابنتيها

2017-06-22 13:55:39

نشرت الفنانة صفاء جلال، صورة لها مع ابنتيها على صفحتها على “الفيس بوك”.

وظهر في الصورة مدى الشبه الكبير بين الابنة الكبرى وصفاء جلال.

من المعروف أن صفاء جلال تنافس بمسلسل “طاقة نور”، وتجسد دور زوجة الفنان ايهاب فهمى.

صفاء جلال

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