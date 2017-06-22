الخارجية الروسية: نتوقع إيضاحات من الغرب على ظهور طائرات مجهولة تدعم "داعش" في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع إيضاحات من الغرب والإعلام الغربي على ظهور “طائرات مجهولة” تدعم إرهابيي تنظيم “داعش” في أفغانستان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس: “لفت انتباه موسكو التقارير الجديدة حول نقل مروحيات لا تحمل أية علامات لمسلحين من الجناح الأفغاني لداعش وأسلحة وذخيرة لهم في شرق أفغانستان”.

وأوضحت زاخاروفا أنه ترددت أنباء عن نقل أكثر من 50 مسلحا لدعم الإرهابيين في ولاية نانكارهار بشرق أفغانستان.. مشيرة إلى أن النائب في البرلمان الأفغاني ظاهر قادر أعلن - في وقت سابق - أن المروحيات المذكورة تعود إلى القوات الأمريكية.

وأضافت: “لم تقدم السلطات الأفغانية وقيادة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أية تفسيرات واضحة بشأن طلعات الطائرات المجهولة التي تدعم مسلحي داعش”، داعية وسائل الإعلام الغربية التي توجه اتهامات لا أساس لها إلى موسكو بدعم حركة (طالبان) لطرح أسئلة بشأن المروحيات المجهولة في أفغانستان أمام مسئولي البيت الأبيض والبنتاجون والخارجية الأمريكية.