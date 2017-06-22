الخارجية الروسية: نتوقع إيضاحات من الغرب على ظهور طائرات مجهولة تدعم "داعش" في أفغانستان2017-06-22 13:51:45
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقع إيضاحات من الغرب والإعلام الغربي على ظهور “طائرات مجهولة” تدعم إرهابيي تنظيم “داعش” في أفغانستان.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس: “لفت انتباه موسكو التقارير الجديدة حول نقل مروحيات لا تحمل أية علامات لمسلحين من الجناح الأفغاني لداعش وأسلحة وذخيرة لهم في شرق أفغانستان”.
وأوضحت زاخاروفا أنه ترددت أنباء عن نقل أكثر من 50 مسلحا لدعم الإرهابيين في ولاية نانكارهار بشرق أفغانستان.. مشيرة إلى أن النائب في البرلمان الأفغاني ظاهر قادر أعلن - في وقت سابق - أن المروحيات المذكورة تعود إلى القوات الأمريكية.
وأضافت: “لم تقدم السلطات الأفغانية وقيادة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أية تفسيرات واضحة بشأن طلعات الطائرات المجهولة التي تدعم مسلحي داعش”، داعية وسائل الإعلام الغربية التي توجه اتهامات لا أساس لها إلى موسكو بدعم حركة (طالبان) لطرح أسئلة بشأن المروحيات المجهولة في أفغانستان أمام مسئولي البيت الأبيض والبنتاجون والخارجية الأمريكية.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
كيم كارداشيان تستأجر أمًا بديلة للحمل في طفلها الثالث
ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أمًا بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من مخاطر كبيرة ...Thu, 22 Jun 2017 07:04:17 GMT
-
الذهب يستقر محليا.. وعيار 21 يسجل 636 جنيها
واصلت أسعار الذهب استقرارها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما ارتفعت بالأسواق العالمية، بعد تصريحات مسئول بالبنك الفدرالي الأمريكي والذي أشار ...Wed, 21 Jun 2017 11:59:33 GMT
-
بالصور.. وصول المجموعة الثانية للقوات التركية إلى قاعدة العديد بقطر
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول المجموعة الثانية من القوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية. وتنضم المجموعة الثانية إلى باقي القوات التركية، التي أرسلها الرئيس ...Thu, 22 Jun 2017 10:35:01 GMT
-
داعش يصدر "جواز سفر للجنة"
انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور لنسخ من “جوازات سفر للجنة” أصدرها تنظيم “داعش” وتم العثور عليها في أحياء الرقة المحررة من قبضة الإرهابيين. وذكرت وسائل ...Thu, 22 Jun 2017 10:14:53 GMT
-
برلماني: الاتفاقيات الدولية ليست من اختصاص القضاءThu, 22 Jun 2017 10:03:07 GMT